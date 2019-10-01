Тюменцев научат ориентироваться на местности в центре туризма и краеведения

| Фото: Центр туризма и краеведения во ВКонтакте | Фото: Центр туризма и краеведения во ВКонтакте

Бесплатный мастер-класс по ориентированию на местности пройдет в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) в Тюмени 2 ноября.

На занятия приглашают всех желающих старше 10 лет, дети в возрасте с семи до девяти лет — в сопровождении родителей.

Первый мастер-класс по ориентированию на местности состоялся 12 октября. "Занятие прошло на ура. На него пришли 18 человек из 20 заявленных. В центре туризма мы планируем проводить бесплатные занятия один-два раза в месяц. На них посетители будут учиться работать с картой и компасом, идти по заданному направлению. Половина занятия — теория, половина — практика на площадке центра туризма и краеведения", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" педагог-организатор центра туризма и краеведения Григорий Федий.

В дальнейшем один-два раза в месяц запланированы платные выезды на спортивно-оздоровительную базу "Азимут" в районе с. Онохоно, где есть возможность пройти по туристскому маршруту, используя навыки ориентирования на местности.

По его словам, полученные знания будут полезны всем, а не только людям интересующимся туризмом в каких-то его проявлениях. "Это мастер-класс по ориентированию на местности. Город тоже местность. Мы все давно привыкли к GPS-картам у нас в смартфонах, но что делать, если нет возможности их использовать. Да и просто обладание этими знаниями и навыками сделает перемещение интереснее", — поделился Григорий Федий.

Аудитория, в которой проходят мастер-классы, способна вместить не более 20 человек. Места на занятия еще есть. Записаться можно по телефону: 8-950-491-89-96.

Инна Пахомова