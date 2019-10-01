По улице Николая Федорова в Тюмени открыто прямое движение

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Прямое движения по ул. Н. Федорова в Тюмени на участке от ул. Широтной до объездной дороги открыто ночью 18 октября, сообщает администрация города.

Теперь по ул. Федорова можно выехать на кольцевую дорогу либо подъехать к крупным торговым центрам, расположенным на ул. Менделеева.

Глава Тюмени Руслан Кухарук провел рабочее совещание на объекте. На нем присутствовали представители ГИБДД, Дирекции автомобильных дорог и мостов Тюмени, городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, подрядчика – АО "ТОДЭП".

Для введения данного объекта в строй было проведено строительство проезжей части из четырех полос, устройство тротуаров шириной 2,25 м, велосипедных дорожек, ливневой канализации, канализации сетей связи, системы наружного освещения.

Строительство дороги шло в два этапа: в 2018 году основная часть работ была выполнена по устройству улицы до существующего гаражного кооператива. После процедуры изъятия земельных участков под гаражами работы продолжились. Остался небольшой кусок гаражных кооперативов, который не мешает движению, поскольку основной объем работ уже завершен, и по улице можно ездить.

Руслан Кухарук напомнил, что пробивка ул. Николая Федорова позволит разгрузить ул. Пермякова и Мельникайте.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

В настоящее время специалисты проводят мониторинг движения транспорта в этом районе, в случае необходимости будет отрегулирована работа светофоров. Также этот участок вскоре будет включен в маршрут общественного транспорта.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Глава Тюмени отметил и тот факт, что в ближайшее время вдоль дороги специализированной организацией будут высажены крупномерные зеленые насаждения.

После того как движение было открыто, градоначальник пообщался со специалистами дорожной отрасли и поздравил всех с наступающим профессиональным праздником.

"Развитию дорожной отрасли в последние годы уделяется много внимания. Закономерно, что Тюмень является лидером дорожного строительства, – сказал он. – Все достижения в этой сфере в областной столице – большая заслуга многочисленного коллектива тюменских дорожников: проектировщиков и инженеров, строителей, механизаторов, рабочих".

По словам Руслана Кухарука, дороги - визитная карточка Тюмени, и есть надежда, что специалисты отрасли и впредь сохранят лидерство, неизменно подтверждая высокий уровень профессионализма и количество дорог в областной столице будет расти год от года.