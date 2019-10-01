Сильнейших самбистов определят на чемпионате и первенстве области в Тюмени

| Фото: Федерация по самбо Тюменской области | Фото: Федерация по самбо Тюменской области

Около ста спортсменов выступят на чемпионате и первенстве Тюменской области по самбо в Тюмени 2-3 ноября.

Соревнования соберут юношей и девушек 17-18 лет, юниоров и юниорок 19-20 лет, мужчин и женщин старше 21 года со всего юга региона.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель директора детско-юношеской спортивной школы "Олимпиец" Анатолий Соснин, участие важно для самбистов возможностью пройти в соревнования следующего уровня.

"Положением традиционно предусмотрены в каждой весовой категории первое, второе и два третьих места. Призеры получат не только дипломы и медали, но и путевку на чемпионат и первенство Урала, которые пройдут с 12 по 16 декабря в Екатеринбурге", - рассказал Анатолий Соснин. Также он добавил, что на соревнованиях УФО юные спортсмены смогут выступить не только в своей возрастной категории, но и попробовать свои силы в поединках со старшими соперниками.

Торжественное открытие чемпионата и первенства Тюменской области начнется в Легкоатлетическом манеже 3 ноября в 10 часов.

Ирина Кургузова