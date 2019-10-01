Минстрой разработал памятку по безопасному использованию газа в быту

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Единую памятку по безопасному использованию газа в быту подготовил Минстрой России совместно с регионами.

Как сообщает ведомство, методический материал, созданный на основе актуальных предложений субъектов страны, объединил основные рекомендации по эксплуатации газового оборудования в многоквартирных и жилых домах. Памяткой могут руководствоваться как органы жилищного надзора и управляющие организации, так и граждане.

Одним из поводов для создания единого методического материала послужили результаты проверок безопасности использования и содержания внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, проведенных в текущем году органами государственного жилищного надзора. В ходе инспекционных обследований систем газоснабжения в домах выявлен ряд типичных нарушений – самовольная установка газового оборудования, халатное отношение некоторых граждан к состоянию своего имущества, включая ограничение доступа контролирующим органам в квартиры для проведения осмотра.

В целях предотвращения аварийных ситуаций Минстрой России совместно с регионами разработал памятку, в которой саккумулированы основные рекомендации по использованию газа в бытовых условиях. Этому вопросу всегда уделялось особое внимание. С течением времени изменился ряд требований, существенно обновилось и само газовое оборудование, которое сегодня в своих квартирах используют граждане. В новой памятке собрана актуальная информация о том, какие меры безопасности необходимо соблюдать и как действовать в случае непредвиденной ситуации, указаны телефоны экстренных служб. Отдельным блоком размещен перечень действий, которые категорически запрещены при эксплуатации газового оборудования.

Методический материал также содержит сведения о том, за что отвечает собственник и управляющая организация. Скачать памятку можно здесь.