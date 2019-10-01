Виртуальный тур по Сибири представят на "Ночи искусств"

| Фото: организаторов акции | Фото: организаторов акции

Первый в Тюменской области VR-тур "Дальняя Государева вотчина" презентуют в музеях Тюмени, Ялуторовска и Тобольска. С помощью цифровых технологий гости всероссийской акции "Ночь искусств" 3 ноября смогут совершить виртуальное погружение во времена освоения Сибири.

Посетить VR-туры можно бесплатно по предварительной записи. В Тюмени - в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова с 18 до 19 часов 30 минут, теллефон 45-35-90. В Тобольске - в музее "Дворец наместника" с 19 до 20 часов в Тобольске, телефон 8 (3456) 22-37-13. В Ялуторовске - в музее "Торговые ряды" с 18 часов 30 минут до 19 часов 30 минут, телефон 8 (34535) 2-01-94, 8 (34535) 3-27-50.

В съемках контента для тура приняли участие известные тюменцы: Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева, Антон Нестеренко, одну из главных ролей исполняет Сергей Скобелев.

Подобные туры уже успели полюбиться посетителям многих музеев мира. Из российского опыта наиболее популярным оказалось виртуальное путешествие в прошлое Эрмитажа в компании известного актера Константина Хабенского.