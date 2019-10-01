Тюменцы могут стать общественными представителями Агентства стратегических инициатив

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Открытый отбор общественных представителей для развития своей экосистемы и популяризации собственных сервисов запустило Агентство стратегических инициатив, сообщает агентство.

Представительская сеть АСИ будет работать во всех регионах по каждому направлению — "Предпринимательство и технологии", "Образование и кадры", "Социальные проекты", "Городское развитие".

Среди нововведений отбора — публичная активность участников: их смогут поддержать все желающие, причем как очно, приняв участие в мероприятиях, так и онлайн-голосованием.

Первый этап отбора — онлайн-подача заявок — продлится до 10 ноября. Претендентам нужно подготовить эссе по стратегии своего личностного и профессионального развития, а также видеопрезентацию.

Второй этап, на котором будут оцениваться способности нетворкинга и возможности участников по работе с сообществами, а также организация активностей онлайн и офлайн, состоит из двух шагов.

Первый — "Очная региональная активность" — пройдет с 14 по 24 ноября. Участники отбора должны будут провести открытые мероприятия на площадках инфраструктуры АСИ с презентацией своей стратегии.

Второй — "Онлайн-активность" — продлится с 14 ноября по 20 декабря. Приветствуется максимальная активность в цифровых медиа. Во время отбора специалисты оценят цифровой след участников. Также до 20 декабря пройдет онлайн-голосование за каждого из претендентов.

Третий очный этап открытого отбора (финал) состоится 5-10 декабря в виде деловой игры. Участники должны будут найти решение реальных задач, стоящих перед АСИ при работе с проектами и инициативами агентства, развитии сообщества, вовлечении лидеров и взаимодействии с участниками экосистемы агентства.

Итоги отбора подведут до конца 2019 года.

"Перед агентством стоит задача развития региональной, партнерской и экспертной сети, это наш приоритет. Мы впервые объявляем столь масштабный отбор - по 85 регионам и по четырем направлениям. Общественным представителям АСИ будут делегированы полномочия не только представления агентства в регионах по ключевым направлениям работы, но и по формированию партнерств, взаимодействию с сообществами, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам агентства", — заявила глава АСИ Светлана Чупшева в день начала отбора.

Она отметила, что на федеральном уровне у АСИ более двух тыс. партнерских организаций, необходимо развивать партнерство и на региональном уровне. К новым форматам добавляется работа с вузами-партнерами в рамках проектной и наставнической деятельности, а также экспертная работа в рамках создаваемых региональных экспертных групп. Центрами взаимодействия — домашними площадками всех активностей — становятся "Точки кипения", сеть которых сейчас активно развивается в регионах. Участникам, подавшим заявки, предложат дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества агентства.

Заявки на участие в отборе принимаются в Leader-ID.