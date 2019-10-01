"Доступный инулин": методику профилактики сахарного диабета разрабатывают в Тюмени

| Фото: Института биологии ТюмГУ | Фото: Института биологии ТюмГУ

Новое решение в лечении сахарного диабета нашли студентка Института биологии ТюмГУ Мария Бушманова и школьники Павел Олейников и Иван Рязанцев. Ребята трудятся в проектной команде "Доступный инулин" с августа 2018 года.

Идейным вдохновителем проекта является 17-летний Павел Олейников. Юноша учится в гимназии и занимается научной деятельностью более шести лет. Сахарным диабетом болела его бабушка: пожилая женщина не принимала инсулин и сахароснижающие средства, поэтому Павел предложил альтернативу — чай с топинамбуром. Положительное влияние напитка заметили через месяц: из анализов женщины стало понятно, что содержание сахара в крови снизилось в два раза (с 12 до 6).

"О пользе напитка прочитал в Интернете. Бабушка принимала чай в течение трех месяцев. Ежемесячно она ходила в поликлинику и сдавала анализ крови на сахар. Так и заметили первые результаты — уровень снизился вдвое. Меня вдохновил этот результат, поэтому я решил продолжить исследования и помогать другим больным", — рассказал Павел Олейников.

Проектная команда работает вместе на стратегической инициативе "Кадры будущего для регионов", где и придумали проект "Доступный инулин". В мировой практике не существует эффективного лечения сахарного диабета и уровень сахара больных поддерживают инулинотерапией. Поэтому ребята решили усовершенствовать способы профилактики заболевания. За помощью в реализации идеи обратились к Институту биологии ТюмГУ.

Сегодня в мире применяют подкожные, внутривенные и внутримышечные инъекции инсулина, которые в больших дозах могут вызвать гипогликемическую кому. Молодые люди считают, что есть более удобный способ — применение таблеток инулина— сложного углевода, который содержится в растениях, не усваивается, хорошо поглощает глюкозу и выводит ее из организма. В отличии от инсулина (белкового гормона) он не оказывает побочного воздействия. Сейчас ребята проверяют теорию о влиянии инулина на уровень сахара в крови: ищут эффективный метод выделения полисахарида из растения топинамбура.

Проектом "Доступный инулин" молодые ученые хотят доказать, что использование чистого инулина понижает уровень глюкозы в крови. На данный момент они проверяют теорию и пробуют с помощью хроматографии (метода разделения и анализа смесей веществ) из топинамбура получить полисахарид.

К зиме 2019 года тюменцы планируют найти эффективный метод выделения чистого инулина из растения. После будут проводить клинические исследования инсулинотерапией мышах и хомяках с сахарным диабетом. В следующем году после удачных испытаний тюменцы займутся расчетом дозировки. Готовый продукт изготовят в виде таблеток. Также планируют запатентовать свою разработку как биологически активную добавку и участвовать с ней в грантовых конкурсах.

По данным Министерства здравоохранения РФ, в мире 415 млн людей больны сахарным диабетом. В ноябре 2018 года в Тюменской области заболевание зарегистрировали у 50 тыс. жителей. Проект "Доступный инулин" помогает в реализации национального проекта "Здравоохранение".