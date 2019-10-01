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Около пятидесяти детей получили награды за фото домашних питомцев на конкурсе в Тюмени

Общество, 08:37 19 октября 2019

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Около 50 детей стали призерами фотоконкурса "Домашние питомцы", церемония награждения прошла в Тюмени 18 октября, сообщает администрация города.

Диплом первой степени завоевала ученица школы № 67 Мария Шепелевич. Диплом второй степени получила воспитанница детского сада № 36 Василиса Синиченко, третьей степени - Анастасия Карягина из детского сада № 135.

На церемонии награждения директор департамента городского хозяйства администрации города Тюмени Семен Тегенцев отметил, что такой городской конкурс организован впервые. "Не ожидали, что конкурсных работ будет настолько много. Все ребята молодцы, каждый показал любовь к своему питомцу, и это очень ценно. Мы получили очень интересные, оригинальные рассказы и красивые фотографии. Хотелось бы тиражировать опыт ответственного отношения к домашним животным, поскольку проблема брошенных животных, к сожалению, не теряет своей злободневности", - сказал он.

Конкурс проходил среди детей пяти – десяти лет по девяти номинациям. Фотографии своих любимцев и небольшие рассказы о них прислали 648 юных авторов.

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# дети , домашние животные , Тюмень - наш дом , фотоконкурс

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