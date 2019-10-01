Около миллиона онкоскринингов провели тюменские врачи за девять месяцев

| Фото: областной больницы №4 Ишима | Фото: областной больницы №4 Ишима

Около миллиона скрининговых исследований провели в медицинских организациях Тюменской области за девять месяцев, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Специалисты выявили 1 тыс. 32 онкологических заболевания и 12 тыс. 202 предраковых (фоновых) заболевания.

Ежегодно около 30 % от всех видов обследований при профилактических осмотрах занимает флюорография, это первое место по охвату населения. С января по сентябрь проведено 430 тыс. 37 флюорографических обследований, выявлены 203 случая злокачественных новообразований, 5 тыс. 386 неопухолевых заболеваний.

Одним из важных исследований, который применяется не во всех регионах, является скрининг органов желудочно-кишечного тракта. Врачи провели 6 тыс. 712 эндоскопических скрининговых исследований. Это позволило выявить 123 случая злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта и 839 предопухолевых заболеваний.

Наиболее результативной скрининговой программой, проводимой департаментом здравоохранения Тюменской области, является ПСА-исследования у мужчин. За девять месяцев обследования прошел 56 тыс. 831 пациент, у 151 выявили злокачественное новообразование. В мужских кабинетах раннего выявления заболеваний осмотрено 167 тыс. 694 человека, выявлено 17 тыс. 752 хронических заболевания, 88 злокачественных новообразований, 812 предраковых заболеваний.

В женских кабинетах раннего выявления заболеваний осмотрены 258 тыс. 108 пациенток, выявлено 32 тыс. 461 хроническое заболевание, 230 злокачественных новообразований, 2 тыс. 359 предраковых заболеваний.

Напомним, проведение скринингов для раннего выявления заболеваний является частью регионального проекта в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и действует в Тюменской области с 2015 года.