Более двадцати тысяч вакансий предлагают тюменские работодатели

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

39,9 тысячи жителей Тюменской области, обратившихся в службу занятости, нашли работу, сообщает региональный департамент труда и занятости.

Такова статистика департамента на 1 октября 2019 года. При этом работодателями заявлено 21,9 тысячи вакансий. То есть на одного соискателя приходится пять вакансий. Самыми востребованными остаются специалисты в сфере строительства (8 тыс. 770 позиций в областном банке вакансий).

Также актуальны следующие направления: торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (1 тыс. 708 вакансий); обрабатывающие производства (1 тыс. 524 вакансии); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (1 тыс. 407 вакансий); образование (1 389 вакансий); здравоохранение (1 тыс. 73 вакансий).

Если говорить по профессиям, то больше всего требуется сварщиков-операторов (1 тыс. 306 вакансий), водителей (974), разнорабочих (811), охранников (595), поваров (275), инженеров (195) и т. д. Также требуется 50 учителей математики, еще 100 — иностранного языка, 127 медицинских сестер, 53 фельдшера, 62 ветеринарных врача, 59 культорганизаторов, 74 бухгалтера, 96 продавцов-консультантов и др.

Среднюю зарплату выше 40 тысяч рублей предлагают прорабам, монтажникам, машинистам. Среднюю зарплату ниже 20 тысяч рублей - разнорабочим, пекарям, продавцам, кассирам, официантам, дворникам, пишет "Вслух.ру"