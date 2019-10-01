Тюменцы представили проекты по благоустройству на Международном архитектурном фестивале

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Тюменская делегация представила проекты по благоустройству городской среды на XXVII Международном архитектурном фестивале "Зодчество-2019", который проходит в Москве 17-19 октября, сообщает администрация города Тюмени.

В работе фестиваля приняли участие глава города Руслан Кухарук, архитектор Андрей Табанаков, специалисты архитектурного сообщества и градостроительного департамента.

На смотре-конкурсе "Регионы России" тюменцы представили несколько уже воплощенных в жизнь проектов и те, что находятся в стадии реализации. Специалисты других городов внимательно изучали предложения архитекторов и жителей, которые проступали при обсуждении реконструкции ул. Ленина, задавали вопросы по проекту развития центральной и заречной частей города, знакомились с концепцией благоустройства территории рядом с озером Алебашево.

Многих архитекторов заинтересовал проект экопарка "Затюменский", использованные тюменцами идеи могут быть растиражированы в других регионах.

Глава Тюмени принимает участие в фестивале не первый раз. По его словам, это хорошая возможность пообщаться с профессионалами высокого уровня, найти новые интересные подходы к благоустройству и организации общественных пространств.

"Здесь оборудованы четыре площадки - форум, лекторий, конференц-залы, где каждый мог обменяться опытом, поделится мнением, пообщаться с представителями федеральных и региональных властей. В деловой программе принимают участие архитекторы из разных стран, и это прекрасная возможность обсудить самые актуальные вопросы, волнующие профессиональное сообщество", - сказал Руслан Кухарук.

Одной из важных тем форума стало соучастное проектирование, проблемы и перспективы его обсудили на круглом столе. В своем докладе Руслан Кухарук поделился тюменским опытом комплексного подхода и обсуждения вопросов архитектурно-градостроительной концепции с общественностью.

Добавим, в этом году на фестивале представлены важнейшие градостроительные концепции, реализованные на территории России. Свои достижения представили 15 регионов — от Ингушетии до Приморского края.