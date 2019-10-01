В Викуловском районе завершилась уборочная кампания

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Более 58,6 тыс. тонн зерна составил валовой сбор зерна в Викуловском районе. Уборочная кампания завершена, но в сельхозпредприятиях идет сортировка семенного материала под урожай 2020 года, сообщает администрация района.

Урожайность составила 20,9 центнеров с гектара - это выше на 4,3 центнера, чем в 2018 году.

Подведены итоги сбора картофеля, валовой сбор составил полторы тысячи центнеров. Валовый сбор рапса - 26 тыс. 487 центнеров.

Наивысших результатов достигли ООО Виктория, ООО "Радиус-агро", ИП Гилев, ИП Буравлев и ЗАО "Экос".

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