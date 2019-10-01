Новый спорткомплекс откроют в селе Мальково

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Новый спортивный комплекс откроется в с. Мальково Тюменского района до конца 2019 г., сообщает администрация муниципалитета.

Новый спорткомплекс на ул. Журавлиной будет двухэтажным, площадь – более 2,5 тыс. кв.метров. В нем будут универсальный спортивный зал для игровых видов спорта с разметкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, тренажерный зал, зал для общей физической подготовки, вспомогательные и технические помещения. В настоящее время строители заканчивают остекление фасада, смонтированы и готовы к работе автономная газовая котельная и фильтры для воды. Для занятий спортом будет задействована и территория вокруг спорткомплекса: там оборудуют баскетбольно-волейбольную площадку и мини-футбольную площадку с искусственным покрытием, а также беговую дорожку.

Для посетителей построена парковка. Улицы, ведущие к спорткомплексу, заасфальтированы.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера, в новом учреждении спорта будут работать секции волейбола, баскетбола, футбола, единоборств. В расписании найдется время для занятий с малышами и старшим поколением. Подбор тренеров продолжается. Спортивная инфраструктура Мальково будет работать для населения всего Старотобольского тракта и жителей Антипино. Реализация федерального проекта "Спорт – норма жизни" в Тюменском районе продолжается.