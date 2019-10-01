Пожилым нижнетавдинцам помогают пройти обследования

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

Около 80 пожилых жителей отдаленных территорий Нижнетавдинского района доставили в октябре в Областную больницу №15 в райцентре для прохождения скрининговых исследований, сообщает Комплексный центр социального обслуживания муниципалитета "Тавда".

Довозят пенсионеров до медучреждения и обратно с 1 октября на специальном автомобиле, который Центр получил по региональной программе "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография". Специалисты приглашают пожилых людей заранее и сопровождают группу на приемы к врачам.

Добавим, что до конца 2019 года планируется охватить скрининговыми исследованиями более 200 жителей отдаленных территорий.