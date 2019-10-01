Юных исследователей окружающей среды приглашают на конкурс в "Пионере"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Областной конкурс юных исследователей окружающей среды "Сохраним нашу Землю голубой и зеленой" пройдет на базе Центра науки, экологии и техники Дворца творчества и спорта "Пионер" 24 и 25 октября, сообщает учреждение.

В конкурсе примут участие обучающиеся образовательных организаций Тюменской области, в возрасте 9-18 лет, выполнившие учебно-исследовательскую работу.

Ребята 14-18 лет будут соревноваться в номинациях "Зоотехния и ветеринар", "Зоология и экология позвоночных животных", "Зоология и экология беспозвоночных животных", "Ботаника и экология растений", "Микология, микробиология и низшие растения", "Здоровьесберегающие технологии", "Ландшафтная экология и геохимия", "Экологический мониторинг", "Утилизация и обезвреживание отходов", "Экология энергетики". Победители конкурса в этой возрастной категории примут участие во Всероссийском конкурсе юных исследователей окружающей среды.

Для участников 12-13 лет предусмотрена номинация "Юные исследователи", допускаются учебные исследования естественнонаучной направленности.

Ребята 9-11 лет будут участвовать в номинации "Юниоры".