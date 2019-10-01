Криптобиокабины ускорят получение загранпаспорта

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

Производственно-технический комплекс "Криптобиокабина" (КБК) установит в МФЦ на территории России "Ростелеком". Новое оборудование позволит облегчить и ускорить процесс оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения, сообщает компания.

Комплекс внешне напоминает привычную фотокабину, в которой можно самостоятельно сделать фото, но с более сложной и мощной ИТ-начинкой.

"Криптобиокабина — это уникальное цифровое решение для самостоятельной сдачи гражданином биометрических данных с надежной криптографической защитой. Без очередей и в любое удобное время. Задача “Ростелекома” заключается в том, чтобы интегрировать КБК в существующую уже много лет ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными", — отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко.

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

КБК автоматизирует процесс сбора биометрических данных для изготовления заграничных паспортов нового поколения. После оформления заявления на выдачу паспорта на портале госуслуг или в МФЦ гражданин получает специальный штрихкод, который надо будет отсканировать в криптобиокабине. Далее, следуя подсказкам на экране монитора, человек самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию. Также необходимо будет отсканировать разворот с фото и данными российского паспорта.

После завершения процедуры данные автоматически передаются в государственную специализированную информационную систему "Мир", созданную для поддержки изготовления, оформления и контроля документов, удостоверяющих личность. Затем они поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта. Готовый документ поступает в МФЦ для выдачи заявителю, о чем ему поступит уведомление.

Предварительные комплексные испытания криптобиокабин завершились успешно. Полностью отработан процесс от подачи заявления до выдачи готового паспорта.

Первые криптобиокабины станут доступны гражданам в опытном режиме до конца 2019 года в Москве (в центре "Мои документы" в Москва-Сити) и в Красногорске Московской области.