Победителей интеллектуальной "Головобойни" определили в Тюмени

| Фото: Студенческий совет Тюменской области. | Фото: Студенческий совет Тюменской области.

150 студентов в составе 30 команд сразились в интеллектуальном турнире "Головобойня" в рамках проекта "Тюменский кампус", сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Проект проводится в пятый раз для приезжих студентов. В этой волне участвуют ребята из Заводоуковска, Ишима, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Петропавловска и других городов.

Турнир прошел в несколько тематических этапов: общие знания, новостной, музыкальный и киноблиц. Команды отвечали на вопросы, дополняли недостающие элементы в кинокартинах, угадывали звезд по глазам.

По итогам турнира победителями стали студенты ГАУ Северного Зауралья из команды "Немые воблы", они же являются лидерами турнирной таблицы после двух этапов.

Второе место по итогам двух испытаний занимает команда Машар72 (ГАУ Северного Зауралья), на третьем месте команда Червячки (ТюмГУ).

"Программу интеллектуально-познавательной игры мы подготовили, исходя из современных трендов и интерактивных форматов. Этим подходом мы руководствуемся на протяжении создания всего проекта", - сказал руководитель проекта "Тюменский кампус" Владимир Соколов.

В конце октября студентов также ожидает кибертурнир, команды будут состязаться в пяти играх - Just Dance, Fifa, Mortal Combat, Project car и Hearthstone. В ноябре участникам предстоит сразиться в караоке-баттле, волейболе на батутах и кулинарном поединке.