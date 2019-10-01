Проверить знания перед Географическим диктантом поможет демоверсия

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Проверить знания до начала Географического диктанта-2019 с помощью демоверсии приглашает Русское географическое сообщество.

Ответить на вопросы демонстрационной версии можно на сайте диктанта. На выполнение заданий запланировано 45 мин., узнать результат можно сразу после прохождения.

Географический диктант будет проходить на 5 тыс. 759 площадках в России и за рубежом 27 октября. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на одной из них. На площадках диктант стартует в 12 часов по местному времени.

Напомним, в Тюмени площадка диктанта расположится в Историческом парке "Россия - моя история" (ул. Орджоникидзе, 47).