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Первую очередь новой набережной открыли в Надыме

Общество, 12:58 22 октября 2019

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Первую очередь набережной о. Янтарное торжественно открыли в Надыме, сообщает ИА “Север-пресс”.

Преображение набережной начали в ноябре 2018 года, когда подрядчик приступил к демонтажу старых конструкций. Основные работы стартовали в феврале 2019 года. Благоустройство объекта вели в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". На участке 500 метров двухъярусной набережной предусмотрены малые архитектурные формы и композиции, озеленение, наружное освещение. Уложено более 8 тыс. кв. метров тротуарной плитки, оборудованы велодорожки с резиновым покрытием на всю длину набережной и пять велопарковок.

При разработке проекта учитывали требования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Работы по реконструкции набережной должны были завершить в 2021 году, но подрядчик пошел навстречу просьбам районной администрации и первую очередь нового городского объекта сдал в эксплуатацию.

Работы по проектированию второго этапа преображения набережной начнутся уже в 2019 году. Благоустройство предполагает реконструкцию участка набережной до микрорайона "Олимпийский", это примерно 1,2 км.

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# набережная , Надым , строительство , Ямал

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