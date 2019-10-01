Более двухсот тюменцев обратились в травмпункт за сутки

| Фото: ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

214 пациентов с различными травмами конечностей обратились во взрослый травмпункт Областной клинической больницы №2 20-21 октября, сообщает пресс-служба медучреждения.

В большинстве случаев у пострадавших диагностированы ушибы, растяжения связок, неосложненные переломы лучевой кости и голени. 17 пациентам потребовалась госпитализация, троим из них выполнены операции по сопоставлению костных отломков.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности при передвижении на улице. Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Передвигаться лучше мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, как и держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие. В противном случае возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. И ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

Если вы все-таки упали, то не спешите подниматься: приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли. Последствия игнорированных травм могут быть плачевными. Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее. Незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью. По этой причине - не занимайтесь самолечением, обратитесь в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу в поликлинику по месту прикрепления.