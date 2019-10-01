  • 22 октября 201922.10.2019вторник
  • USD63,7606
    EUR71,1696
  • В Тюмени 3..5 С 6 м/с ветер юго-западный

Более двухсот тюменцев обратились в травмпункт за сутки

Общество, 13:20 22 октября 2019

ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

214 пациентов с различными травмами конечностей обратились во взрослый травмпункт Областной клинической больницы №2 20-21 октября, сообщает пресс-служба медучреждения.

В большинстве случаев у пострадавших диагностированы ушибы, растяжения связок, неосложненные переломы лучевой кости и голени. 17 пациентам потребовалась госпитализация, троим из них выполнены операции по сопоставлению костных отломков.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды быть предельно внимательными и соблюдать простые меры предосторожности при передвижении на улице. Обувь должна быть обязательно удобной и устойчивой. Передвигаться лучше мелкими шажками, опираясь на всю ступню и не поднимая ноги высоко, словно скользя на маленьких лыжах. Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу, как и держать руки в карманах - лучше развести их чуть в стороны, это поможет удержать равновесие. В противном случае возрастает вероятность не только падения, но и тяжести травмы, перелома. Пожилым людям в гололед следует брать с собой трость с резиновым наконечником, чтобы предотвратить скольжение при опоре на нее. И ни в коем случае не следует перебегать проезжую часть, так как тормозной путь у автомобилей в это время значительно увеличивается.

Если вы все-таки упали, то не спешите подниматься: приподнимите голову, пошевелите ногами, руками. Вставать можно только в том случае, если нет острой боли. Последствия игнорированных травм могут быть плачевными. Принимая перелом за ушиб, можно заполучить перелом со смещением, вылечить который будет гораздо сложнее. Незамеченное вовремя сотрясение мозга в дальнейшем может проявиться головными болями, снижением зрения и слуха, резким ухудшением памяти и утомляемостью. По этой причине - не занимайтесь самолечением, обратитесь в травмпункт или в поликлинику к врачу-хирургу в поликлинику по месту прикрепления.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# переломы , травмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:59 22.10.2019Тобольский кремль и музей декабристов вошли в Топ-500 локальных культурных брендов России
14:48 22.10.201995 лет отметил тюменский ветеран Андрей Конушин
14:37 22.10.2019Злостных коррупционеров вносят в специальный реестр, который ведет правительство Российской Федерации
14:26 22.10.2019Пять тюменцев стали финалистами конкурса "Доброволец России"