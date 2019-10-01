Выставка художника Натальи Григорьевой откроется в тюменском центре для молодежи

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 50 работ художника и педагога Натальи Григорьевой представят на персональной выставке, которая откроется в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 2 ноября в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

На выставке представят работы в различных техниках: графитный карандаш, акварель, гуашь, масло. В название выставки "В рамках и вне рамок" художник-педагог вложила двойное толкование. Первое – буквальное: картины представлены в рамах и без них. И второе – по содержанию работ: среди них есть те, которые выполнены с детьми в рамках урока, и те, что появились в свободное от педагогики время. На второй, самостоятельной, экспозиции "Тюмень – впечатление – линия" представлены пленэрные работы художницы.

Наталья Григорьева – художник, педагог высшей квалификационной категории дополнительного образования художественного отделения детской школы искусств "Гармония". Она родилась в Нижневартовске, там же окончила художественную школу. После Наталья Григорьева обучалась в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна, Магнитогорском государственном университете.

Она активный участник и организатор городских и областных выставок и конкурсов: "Женский взгляд", "Калейдоскоп", "Котовасия", "Россия – любовь моя" и многих других. В городских конкурсах сама неоднократно становилась победителем. Наталья Александровна основала студии "А-Формат" и "Волшебник".

Выставка проработает в часы работы информационно-библиотечного центра для молодежи по 31 января 2020 года. Вход свободный.