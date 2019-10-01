Злостных коррупционеров вносят в специальный реестр, который ведет правительство Российской Федерации

| Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Бывшие должностные лица из Тюменской области, утратившие доверие за нарушения законодательства о противодействии коррупции, попали в специальный реестр, который был создан в 2018 году и в настоящее время ведется аппаратом правительства Российской Федерации. Об этом в интервью "Тюменской линии" сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тюменской области Александр Берсенев.

"На сегодняшний день в данный реестр включено более 1700 уволенных лиц, в том числе 22 из Тюменской области, - сообщил он. - В числе тюменских "представителей" бывшие сотрудники полиции, службы судебных приставов, налоговых органов, а также депутаты, полномочия которых были прекращены досрочно.

Александр Берсенев/фото прокуратуры Тюменской области Александр Берсенев/фото прокуратуры Тюменской области

Основаниями для применения этого самого строгого вида дисциплинарного взыскания служат грубые коррупционные правонарушения, к которым относятся сокрытие сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, нарушение антикоррупционного запрета на осуществление предпринимательской деятельности и другие".

Указанный реестр размещен в открытом доступе на официальном сайте единой системы.

За 9 месяцев 2019 года в Тюменской области выявлено 429 коррупционных преступлений, что на треть больше уровня прошлого года. Из них половина или 215 преступлений составляют факты взяточничества.

Прокурорами за этот же период установлено 2 тыс. 427 коррупционных нарушений закона, за совершение которых по требованию прокуратуры 549 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, еще 54 лица - к административной ответственности и в 32 случаях по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

В последнее время, по словам Александра Берсенева, изменился характер нарушений. "Если говорить о преступлениях, то в текущем году, к примеру, стали больше выявлять именно фактов получения взяток, а не их дачи, - пояснил он. - Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года при 53 выявленных фактах получения взяток было 91 преступление, связанное с дачей взятки, в этом же году соотношение изменилось – на 120 случаев получения взяток только 64 их дачи.

Характер выявляемых прокурорами в ходе проверок нарушений законодательства о противодействии коррупции сохранился. По-прежнему, абсолютное их большинство составляют нарушения государственными и муниципальными служащими, другими должностными лицами обязанностей, запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции".

В борьбе с подобными нарушениями прокуратурой Тюменской области по-прежнему большое внимание уделяется антикоррупционной экспертизе.

"В мае на заседании межведомственной рабочей группы были обсуждены вопросы взаимодействия прокуратуры и других органов власти, осуществляющих антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, а также уделено внимание необходимости активизации подобной работы со стороны независимых экспертов, аккредитованных в Министерстве юстиции России, - отметил Александр Берсенев. - По итогам заседания всеми участниками подписана резолюция с указанием конкретных мер, которые в настоящее время реализуются. При этом, прокурорами по итогам данной экспертизы в текущем году коррупциогенные факторы (положения, которые могут способствовать коррупции) выявлены в 195 нормативных правовых актах".

В 2019 году, по данным областной прокуратуры, состоялись судебные решения по резонансным уголовным делам. Признаны виновными в совершении коррупционных преступлений такие должностные лица как бывшие руководитель областного управления Федеральной налоговой службы и первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказания по Тюменской области (за злоупотребления и превышение должностными полномочиями), бывший начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области (превышение должностных полномочий).

Буквально в последних числах сентября направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа по фактам получения ею взяток на общую сумму более 2 млн рублей.

В стадии расследования находится уголовное дело в отношении бывшего начальника Исправительной колонии №1 областного управления ФСИН России по фактам получения им крупных взяток и злоупотребления служебным положением.

Борис Олейник