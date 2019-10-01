Открылась регистрация на онлайн-чемпионат для школьников "Изучи интернет — управляй им"

| Фото: "Изучи интернет — управляй им!" во ВКонтакте | Фото: "Изучи интернет — управляй им!" во ВКонтакте

Регистрация на VIII Всероссийский онлайн-чемпионат по игре "Изучи интернет — управляй им" продлится до 6 ноября.

К участию приглашают школьников и студентов до 18 лет. Соревнования пройдут в индивидуальном и командном зачетах.

Состязания начнутся 7 ноября и пройдут в режиме онлайн на портале чемпионата, где будет доступен турнирный модуль, состоящий из шести наборов интерактивных заданий.

Тема чемпионата 2019 - домены и доменная индустрия. В заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли; один из наборов игр посвящен 25-летию домена .RU. Подготовка к соревнованиям пройдет в октябре на официальных страницах чемпионата в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Те, кто планирует побить рекорд или улучшить счет, могут выполнить дополнительные задания: подготовить инфографику о Рунете или опубликовать новости о проведении чемпионата в соцсетях, школьных или городских СМИ. За качественное выполнение любого из заданий участники получат бонусные баллы.

Итоги чемпионата подведут 5 декабря. Лидеров индивидуального и командного зачета наградят дипломами и ценными призами:

1 место — смарт-часы MyKronoz ZeRound 2 HR Elite

2 место — смартфон Samsung Galaxy A10

3 место — ЗD-ручка XEON Funtastique RP800A.

Поощрительные призы от организаторов и партнеров чемпионата достанутся также игрокам, занявшим места в первой десятке. Каждый участник получит именной онлайн-сертификат.

Чемпионат проводится координационным центром национальных доменов .RU/.РФ и ПАО "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Главные партнеры чемпионата — "Лаборатория Касперского" и компания REG.RU.

Всероссийский онлайн-чемпионат для школьников является частью социально-просветительского проекта "Изучи интернет — управляй им!", главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета.