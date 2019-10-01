Волонтеров в Тюменской области обучат поиску пропавших людей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создание регионального ресурсного центра по обучению волонтеров поиску пропавших людей обсудили на заседании совета по вопросам добровольчества Тюменской области, которое состоялось во Дворце "Пионер" 22 октября.

Директор регионального департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Дмитрий Грамотин подчеркнул, что взаимодействие между профильными ведомствами и поисковыми отрядами в случае пропажи людей налажено, необходимо усилить это направление и поднять его на более профессиональный уровень.

"Все мы знаем примеры, когда необходимо вести поиски не только взрослых людей в лесу, на водоемах, но и детей в черте города, населенных пунктов. Наша задача сделать так, чтобы в каждом муниципалитете были люди, способные в подобной ситуации квалифицированно, четко и быстро руководить действиями волонтеров, просто жителей, желающих помочь", - сказал Дмитрий Грамотин.

Как сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович, обучением займется объединенный учебно-методический центр по ГО и ЧС Тюменской области.

"Тюменская областная служба экстренного реагирования тесно взаимодействует с поисковыми отрядами. Ежегодно в центре обучаются около 25-30 спасателей-общественников, но это общая программа. Только с начала года спасатели совершили 134 выезда на поиски людей и помощь волонтеров будет востребована, тем более обученных. Сейчас мы разрабатываем комплексную узконаправленную программу, которая объединит накопленный опыт разных структур. В нее будут включены семинары с приглашением специалистов, мастер-классы лидеров поискового движения, практические занятия с выездом на местность", - говорит Андрей Михнович.

По его словам, предстоит решить множество организационных вопросов по подбору помещения, написанию методических материалов. Программа будет разработана до конца 2019 года.

Ирина Кургузова