Форум "Rocket Forum" помог родителям лучше понять детей-подростков

Фото Иван Горбунов Фото Иван Горбунов

Тюменских родителей на "Rocket Forum" научили правильному общению с детьми. Семинары-тренинги для взрослых прошли в тюменском технопарке 20 октября.

Семейное мероприятие для горожан устроили организаторы федерального партийного проекта "Крепкая семья" совместно с создателями сайта для тюменских родителей "Детки!". Создатель ресурса, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова.

"Мы, взрослые, считаем, что подрастающее поколение стало не самостоятельным. И возникает вопрос: "С чем это связано, может это мы стали меньше им доверять и больше контролировать?" Во время мастер-классов приглашенные специалисты помогут ответить на такие волнующие вопросы о том, как найти баланс, как любить и ценить право выбора своих детей", - пояснила она.

В таком уникальном формате форум проходит впервые. Изначально проводился форум "Семья", который и выявил, что нужно разделить родителей и детей, разбирать с каждым поколением именно интересующие их темы, пояснила , - поделилась модератор родительской площадки, вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Елена Аверина.

О том, что услышать друг друга - это большая наука, мамам и папам объяснила психолог-консультант Юлия Лукашенок, которая подчеркнула, что психологически дети бывают разные, и их не учат быть хорошими детьми, также как и взрослых не учат быть хорошими родителями. Эту школу все проходят вместе.

"Какой-бы идеальный мир мы не строили для себя и своего ребенка, его не будет. Поэтому нужно помогать друг другу, уметь слушать и слышать. Бывают такие ситуации: ребенок несколько дней плачет, а родители не знают что делать. При этом боятся подойти и поговорить со своим чадом, аргументируя это тем, что вдруг скажут что-то не то и все только усугубится", - пояснила она, добавив, что такая тактика не верная - ребенок должен понимать, что его проблемы интересны взрослым.

Отдельный блок вопросов был посвящен успеваемости школьников. Спикер отметила, что согласно статистике ребенок учится на четверки и пятерки если занят в 2-3 кружках, а если никуда не ходит, то его успеваемость "хромает".

"Тащить сына или дочь за шиворот на кружок со словами: "Здесь тебя научат!" - в корне неверно и так поступать нельзя. Если дополнительное занятие выбирает сам ребенок, то это ему интересно, там он получает определенный результат, стремится к большему", - добавила Юлия Лукашенок.

Не стоит радоваться и тому, если дети все свое свободное время проводят за закрытой дверью, бороздя просторы интернета, социальных сетей.

5 цитат из выступления психолога, которые, возможно, помогут в общении между детьми и родителями:

1. С 10-ти лет дети помнят все, что им сделали, как к ним относились.

2. Если вечером при встрече, когда все собрались дома, начать с ребенком разговор про школу или вести его в форме допроса, то разговора не будет.

3. Чем больше общения с родственниками, тем меньше негативного влияния от сомнительных друзей.

4. Попросите ребенка завести тетрадочку хороших событий: пусть ставит число, что за прожитый день понравилось больше всего: одно лучшее событие. Эту практику могут применять и взрослые.

5. Попросите ребенка перед тем, как он захочет совершить какой-то поступок, закрыть глаза и представить лицо мамы. Пусть ответит сам для себя на вопрос: "Одобряющий у нее взгляд или нет?"

"Я все равно люблю тебя!"

Так звучала следующая тема семинара-тренинга от клинического психолога Натальи Павлюк. Она подробно рассказала про все периоды подросткового возраста и что ему присуще.

В 12-14 лет начинается индивидуация: "Кто я?", "Какой я?" В этом возрасте важно помочь подростку ответить на эти вопросы, важно говорить про чувства.

- Первая и основная эмоция в это период - гнев, которая может начинаться раздражением и заканчиваться яростью, - говорит психолог. - Это нормально, но нужно детям помочь справиться с этим. В первую очередь нужно принять его гнев, спросить: "Почему ты злишься?" Это серьезная психотерапевтическая работа, нужно научиться управлять ребенком, его гневом: учить, как правильно обходиться со злостью. Но, прежде, взрослым стоит научиться самим бороться со своей злостью. И не стоит бояться предложить сходить к психологу.

Еще один присущий этому возрасту признак: дети могут говорить, что вас не любят, хлопают дверью.

- Они все равно вас любят! Они немного запутались в своих чувствах. И очень важно не просмотреть здесь подростковую депрессию, - советует Наталья Павлюк.

В 14-17 лет происходит установление контактов: "С кем я?", "Кто со мной?"

- Нужно помочь "найти себя": кто ты в этой группе или кампании. Чтобы ребенок не потерял себя. Не обесценивайте чувства, мечты и тем более их друзей, например, говоря: "Твоя подружка Светка такая дура!"

Последний подростковый период - 17-21 год. Начинается выбор жизненного пути и присвоение своих собственных ценностей. Как отметила выступающая, родители, а чаще всего все же мамы, сами не дают детям сепарироваться - отделиться: "Я родила для себя, дала ему все, он мне должен и поэтому пусть живет со мной!" Нет никакого долга, есть ответственность и обязательства. А еще, действуйте, согласно пословице: "Не воспитывайте детей, воспитывайте себя". Дети будут брать пример с вас.

В ходе дискуссии родители выяснили, что любовь бывает физиологическая и эмоциональная. Первую категорию можно охарактеризовать так: родители уверены, что любить - это когда достаточно накормить, обуть и одеть: "А чего еще нужно?" Вторая же - это когда даешь ребенку тепло, нежность и заботу.

"Как стать настоящим другом и остаться родителем своему ребенку"

Психолог с опытом работы более 15 лет Надежда Кулева донесла до родительской общественности то, что они должны делать, чтобы подружиться со своими детьми. По ее мнению, взрослые должны знать про подростковый кризис то, что это то время, когда у ребенка его личностная граница становится очень болезненной.

"Знаете, это схоже с тем, что он заболел ОРЗ, - привела сравнение Надежда. - И любое прикосновение к ней, к этой границе, вызывает сопротивление: любые вопросы родителей, их предложения, любая инициатива. Все воспринимается в штыки. В это время родители начинают думать: "Ну, все! Ребенок стал вредным, плохим, он потерян". Мама и папа, действительно, теряют своего ребенка, но именно только слияние с ним: он приобретает самостоятельность. И для этого ему нужен этот болезненный переход. Именно об этом важно знать и не пугаться этого периода".

Интересный факт затем привела приглашенная гостья: взрослые могут быть "родителем-начальником", "родителем-подчиненным" и "родителем-другом". По мнению психолога, последнее - не самый лучший вариант, потому что родительство всегда подразумевает авторитет и уважение.

"Чаще всего родитель бывает то начальником - "Я сказал!", то подчиненным - "Да ладно, уж, делай какой хочешь…". Периодически бывает и другом, когда отношения на равных. Это нормально: двигаться по сторонам и быть одним или другим, применять власть в тех целях, чтобы защитить, оградить, не дать ошибиться. Но это не всегда получается. Потому что подростковый кризис не всегда дает воспринять все то, что нам хотелось, чтобы ребенок услышал и понял. Балансируя на этих гранях, родителю нужно не бояться и не считать ребенка потерянным, и уважать его. Ведь уважать кого-то другого можно, если уважаешь самого себя", - отметила Надежда Кулева.

Резюмируя, спикер отметила, что если взрослые называют свое чадо глупым или пророчат ему роль неудачника, то сами дают повод не уважать и не любить их. Подросток начинает думать о том, что они не верят в него, они - предатели. Совет: не нужно забывать про взаимное уважение и тот кусочек "родителя-друга", который так бывает нужен вашему ребенку.

Модератор родительской площадки, вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Алена Шнайдермюллер, подводя итоги семинара-тренинга, поделилась, что многие практики собирается применять в семье. Родители добавили, что разговоры о том, как справиться с некоторыми ситуациями, правильно найти путь к подростку, помогли им задуматься о многом, что форум помог во многих вопросах.

Иван Горбунов