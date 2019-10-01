Большой этнографический диктант можно написать в городских библиотеках

| Фото: miretno.ru | Фото: miretno.ru

Международная культурно-просветительская акция "Большой этнографический диктант" пройдет в библиотеках Тюмени 1 ноября, сообщает Центральная городская библиотека.

Площадки для проведения Большого этнографического диктанта откроются в Центре семейного чтения имени А.С. Пушкина (ул. Газовиков, 30), Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15), библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11), библиотеке № 2 им. А. А. Гришина (ул. Мира, 31), библиотеке № 8 им. А. П. Чехова (ул. Северная, 2), библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14), библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а).

Акция проходит накануне Дня народного единства и проводится для сближения народов России, укрепления взаимного уважения и согласия. Уникальность страны заключается в ее национальном многообразии. На территории России проживает 193 народа.

Стать участником диктанта могут все желающие, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений также нет. Диктант состоит из 30 вопросов – 20 общих и 10 региональных. На ответы участникам дается 45 минут. Максимальная оценка – 100 баллов.

Напомним, всего в Тюмени будет организовано 44 площадки для участия в Большом этнографическом диктанте. По информации организаторов акции, диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России.

Начало Большого этнографического диктанта в 11 часов.