Огнеборцы проводят операцию "Отопление-2019"

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Операция "Отопление-2019" проходит в Сладковском районе. Огнеборцы информируют жителей частного сектора о противопожарной безопасности в период отопительного сезона, сообщает региональное управление МЧС.

Особое внимание представители МЧС уделяют неблагополучным семьям, социально незащищенным категориям населения. В ходе рейдов домовладельцам разъясняют, что печь - это не только тепло и уют в жилье, но еще, при некоторых обстоятельствах, источник угрозы. Необходимо следить за ее состоянием, не допускать рискованной беспечности при использовании. Пожарные вручают жителям сел и деревень памятки с правилами пожарной безопасности в жилье, действиями при обнаружении пожара.

"В осенне-зимний период растет число бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Причинами сезонных происшествий чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления - попросту, обыкновенная человеческая беспечность", - подчеркнули пожарные.