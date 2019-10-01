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Огнеборцы проводят операцию "Отопление-2019"

Общество, 17:27 23 октября 2019

72.mchs.gov.ru

Операция "Отопление-2019" проходит в Сладковском районе. Огнеборцы информируют жителей частного сектора о противопожарной безопасности в период отопительного сезона, сообщает региональное управление МЧС.

Особое внимание представители МЧС уделяют неблагополучным семьям, социально незащищенным категориям населения. В ходе рейдов домовладельцам разъясняют, что печь - это не только тепло и уют в жилье, но еще, при некоторых обстоятельствах, источник угрозы. Необходимо следить за ее состоянием, не допускать рискованной беспечности при использовании. Пожарные вручают жителям сел и деревень памятки с правилами пожарной безопасности в жилье, действиями при обнаружении пожара.

"В осенне-зимний период растет число бытовых пожаров в жилых домах и квартирах. Причинами сезонных происшествий чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления - попросту, обыкновенная человеческая беспечность", - подчеркнули пожарные.

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# пожарные , профилактика , рейд

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