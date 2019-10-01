Участники творческого конкурса среди инвалидов выступят на гала-концерте в Тюмени

| Фото: Федерация спортивных танцев на колясках в России (архив) | Фото: Федерация спортивных танцев на колясках в России (архив)

Восемь номеров представят участники XIV городского фестиваля "Творчество для всех" на гала-концерте, который начнется в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 26) 24 октября в 12 часов.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в областном центре реабилитации инвалидов, тюменцы смогут увидеть танец на колясках "Притяжение", жестовые песни. Вход на гала-концерт свободный. В этот же день состоится награждение участников — будет 22 призовых места, специальных призов от спонсоров фестиваля - 20.

Ранее, 18 октября, в конкурсном отборе фестиваля приняли участие 90 человек с инвалидностью в возрасте от 18 до 65 лет. Участники представили более 70 творческих номеров, среди которых танцы на колясках, жестовое пение, декламация авторских стихов. Также были представлены 84 художественные работы из бисера, дерева и других материалов.

В отборочном туре участвовали представители окружных общественных организаций Всероссийского общества инвалидов Центрального, Ленинского, Калининского, Восточного административных округов города, тюменской областной и местной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", "Всероссийское общество слепых", дворца "Пионер", средне-профессиональных учреждений областной столицы.

Инна Пахомова