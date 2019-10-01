В Абатском назвали победителей фестиваля "Театральная провинция"

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Первый межрайонный фестиваль любительских театральных коллективов "Театральная провинция – 2019" прошел в Абатском 20 октября, сообщает отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Абатского района.

В фестивале приняли участие театральные коллективы из Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Ишимского и Казанского муниципальных районов.

Оценивало выступления жюри – председатель М.М. Галяветдинова – профессор, заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры (ТГИК), генеральный директор АНО "Творческий союз молодежи", главный режиссер молодежного театра "Наш", М.А. Гончаров – педагог кафедры режиссуры ТГИК, ассистент заведующего кафедрой, обладатель общественного звания "Лучший молодой творческий деятель России", национальной молодежной общественной награды "Будущее России – 2017", многократный победитель всероссийских и международных театральных конкурсов как постановщик и исполнитель, Д. Султанов – режиссер Ишимского народного самодеятельного театра.

По итогам фестиваля диплом в номинации "За лучшую мужскую роль" получил В. Турышев из Казанского района. Диплом "За лучшую роль второго плана" завоевал К. Пономарев, Викуловский район; диплом в номинации "Лучшая острохарактерная роль второго плана" получила С. Ведерникова, Ишимский район, и А. Шумилина, Бердюжский район.

Диплом в номинации "За лучшую женскую роль" получила С. Носова, Аромашевский район; дипломом в номинации "Лучший актерский ансамбль" награжден народный любительский театральный коллектив "Альянс" (Абатский район; диплом в номинации "За лучшую режиссерскую работу" вручили театральному коллективу "Провинциальный театр" Аромашевского района; дипломом в номинации "За лучшую сценографию" стал театральный коллектив "Наш театр", Казанский район.

Главную награду фестиваля в номинации "За лучший спектакль" получил народный любительский театральный коллектив "Альянс" Абатского района.