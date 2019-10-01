Посвящение в кадеты колледжа транспортных технологий прошло в Тюмени

| Фото: Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: Пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Посвящение в кадеты учащихся колледжа транспортных технологий и сервиса прошло у памятника торпедному катеру в Тюмени. Cо вступлением в ряды кадетов ребят поздравил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба ТРО партии.

Секретарь регионального отделения "Единой России" показал ребятам копию закладной таблички тюменского торпедного катера, который нашли на дне Керченского пролива в 2016 году водолазы-подводники. Ее оригинал хранится в музее им. И. Я. Словцова.

"Это табличка с катера, который был сделан в 1942 году в Тюмени. Катер пролежал на морском дне более семидесяти лет, а погиб в начале Керченско-Эльтигенской операции в ноябре 1943 года. Табличку нашли подводные археологи краснодарского музея-заповедника на глубине четырнадцати метров в Керченском проливе в сентябре 2016 года", — рассказал Андрей Артюхов.

У входа в сквер установили макет якорной мины — подарок 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота, которым была в рамках партпроекта оказана шефская помощь в ремонте памятника торпедному катеру ТК-52.