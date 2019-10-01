В Тобольске стартовала образовательная программа для социальных предпринимателей

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Образовательная программа для социальных предпринимателей стартовала в Тобольске, сообщает администрация города.

Первое занятие состоялось 19-20 октября. В течение пяти недель тоболяки, уже развивающие свое дело и те, кто только собираются его начать, будут обучаться основам бизнеса, цель которого не только получать прибыль, но и приносить пользу городу.

"В России до сих пор многие не понимают значение термина "социальное предпринимательство", путают его с волонтерством, благотворительностью. Это в корне неверно, - говорит тренер школы Валерия Матвиенко. – Социальное предпринимательство, безусловно, строится на оказании социальных услуг населению, будь то детский образовательный центр или ателье, но это должен быть финансово устойчивый бизнес. Наша задача - помочь в этом, создать дорожную карту реализации бизнес-проекта, просчитать финансовую модель. По опыту проведения конкурса "PROГород" могу сказать, что у тоболяков много интересных идеи. И даже те, кто не выиграл грант конкурса, продолжили реализацию своих проектов".

Среди таких начинающих предпринимателей Ольга Арушанян. 28 октября она открывает в 15 мкр. "Лабораторию моды и шитья". Ольга также стала слушателем школы социального предпринимательства, отметив, что хочет получить новые для себя знания.

На протяжении всего курса обучения тобольские предприниматели смогут оформить свою идею в конкретный бизнес-план, разобраться как найти целевую аудиторию, определиться с организационно-правовой формой и системой налогообложения и на выходе получить качественно проработанный проект, готовый к публичной презентации.

"Школа социального предпринимательства – это часть корпоративной социальной ответственности компании, - подчеркнул директор организационного развития и инфраструктуры "СИБУР Тобольск" Данил Рассказов. - Социальное предпринимательство - вещь достаточно сложная, и не всегда получается в какой-либо идее разглядеть коммерческую составляющую. Школа учит как это делать эффективно и быстро, меняя жизнь в городе, делая его более комфортных и уютным".