Александр Моор призвал молодых управленцев верить в свои силы

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Участие в конкурсе "Лидеры России" позволит приобрести молодым управленцам опыт для личностного и профессионального роста. В своих аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор призвал молодых управленцев верить в свои силы.

"Наставниками конкурса станут представители органов власти и бизнеса. Заявки подали более 2,3 тысяч человек со всего региона. Пробуйте, рискуйте, не сомневайтесь в своих возможностях - и все получится", - написал он.

Регистрация для участия в престижном состязании продлится до 27 октября. Новшеством конкурса стал запуск профессиональных специализаций: "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Напомним, что в числе наставников - мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.