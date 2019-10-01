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Школьники региона заготавливают семена деревьев для питомника

Общество, 10:33 24 октября 2019

"Школьные лесничества Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: "Школьные лесничества Тюменской области" во ВКонтакте

Школьники Казанского района провели десант "Сохраним лес" по сбору семян. Они заготовили один кг кедровых орехов, несколько кг сосновых и еловых шишек, пять кг плодов рябины, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Юные лесничие планируют высадить семена в своем школьном питомнике.

В рамках акции "Береги лес" ребята из Казанской школы провели агитационную акцию "Берегите лес от пожара". Учащиеся школьного лесничества "Наследники Вернадского" и ученики профильного химико-биологического класса распространяли разработанные самостоятельно листовки среди населения района и учеников школы. Вели разъяснительную работу среди населения о пожароопасных периодах и правилах поведения в лесу.

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# акция , лес , семена , школьные лесничества

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