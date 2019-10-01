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Тюменский футболист сыграет за сборную России в международном турнире

Спорт, 12:56 24 октября 2019

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменец Иван Зазвонкин вызван в состав сборной России 2004 года рождения, которая примет участие в международном футбольном турнире, сообщает пресс-служба клуба.

В подмосковном Новогорске с 24 по 27 октября состоится сбор национальной команды. Наставник ребят Иван Шабаров пригласил на него 23 футболиста из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Махачкалы, Казани и Волгограда. Азиатскую часть страны представляет только тюменец Зазвонкин. После учебно-тренировочного сбора 20 футболистов отправятся на международный турнир во Францию. На этом турнире россияне сыграют со сверстниками из Италии, Бельгии и хозяевами соревнований.

15-летний Иван Зазвонкин пропустит чествование воспитанников центра подготовки спортивного резерва ФК "Тюмень", которые стали победителями регионального первенства страны, также выиграли первенство России в составе сборной "Урала и Западной Сибири".

Церемония награждения состоится в перерыве матча ПФЛ "Тюмень" - "Урал-2" 26 октября.

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# ФК Тюмень , футбол

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