В "Бабушкину школу" пошли юные омутинцы

| Фото: молодежного информационного центра Омутинской школы № 1 в "Одноклассниках" | Фото: молодежного информационного центра Омутинской школы № 1 в "Одноклассниках"

Пекут пирожки, проводят опыты и знакомятся с культурой разных народов России омутинские школьники под руководством местных бабушек. Проект "Бабушкина школа" создали 10-классница Светлана Ананьева и девятиклассница Анастасия Евстафьева c педагогом-организатором средней школы №1 Юлией Чемакиной. Летом 2019 года он получил грант 80 тыс. рублей конкурса "Активное поколение", который проводил Благотворительный фонд развития города Тюмени.

В Омутинской средней школе проект стартовал в сентябре 2019 года и получил большой отклик у пожилых людей.

"Бабушки рассказывают, что перед встречей с ребятами готовятся, волнуются, хотят для них что-то интересное придумать. Они приходят к детям в учебные классы и приглашают к себе домой. Например, Мина Егоровна Усова научила ребят делать рябиновые бусы и сообщила им много любопытного о целебных свойства дерева. Учитель физики на пенсии Татьяна Алексеевна Монахова заинтересовала ребят интересными опытами. Нина Сергеевна Герасимова за чаем рассказала об отце-фронтовике. Бабушки наших ребят проводили кулинарные мастер-классы, учили делать куклы-обереги, вязать, рассказывали о народных традициях, - перечисляет директор средней школы №1 Елена Казаринова.

По словам руководителя школы, возможность пообщаться оценили и молодые, и пожилые участники проекта. Встречи продолжатся до конца второй школьной четверти.

"Весной мы хотим помочь нашим бабушкам, ветеранам с огородом, территорию убрать и просто пообщаться. Тем более, что уже наладили тесное общение", - отметила Елена Казаринова.

Татьяна Ковалева