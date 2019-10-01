Юных тюменцев обучат алгоритмике

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Курс по алгоритмике пройдут ученики двух тюменских школ и двух детских садов в рамках национального проекта "Образование", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Обучение педагогов Тюменской области проведет разработчик - заведующий отделом учебной информатики НИИСИ РАН, автор популярных учебных пособий по информатике, кандидат физико-математических наук Анатолий Кушниренко.

Педагогов ждут семинары и практикумы, во время которых они составят цикл из 11 занятий, которые позже предложат своим ученикам и воспитанникам. Обучение пройдет в дни осенних каникул в школе № 88 29-31 октября.

"Следует принимать во внимание тот факт, что компьютеры – это реальность, от которой никуда не деться. Нас окружают самые разнообразные гаджеты: телефоны, ноутбуки, планшеты. И ребенка от этого не спрятать. От жизни оградить нельзя, к ней надо готовиться, - считает Анатолий Кушниренко. - Еще 400 лет назад арифметика изучалась в университетах, а сегодня - в первом классе. Такая же ситуация с самой важной отраслью информатики - алгоритмикой. Сорок лет назад она изучалась в университетах, а сейчас — в начальных классах, предварительное же знакомство начинается еще до школы".

Такой технический прорыв стал возможен благодаря методике программирования, в которой используются не текст, а картинки, значение которых понятно даже малышу, не умеющему читать. Таким образом, процесс программирования для дошколят становится увлекательной игрой, в которой символическими значками нужно указать роботу, куда ехать и что делать.

"Алгоритмическая грамотность дает понимание того, как переложить на компьютер работы, с которыми до этого справлялись только люди, - поясняет Анатолий Кушниренко. - Алгоритмическое мышление заключается не в способности исполнять алгоритмы, а в способности их придумывать и, более того - обсуждать и корректировать. Много лет назад математики доказали, что нужна творческая деятельность, чтобы понять, как работает алгоритм, и чтобы этот алгоритм составить".

Пилотными площадками внедрения курса "Алгоритмика" станут школы № 41 и № 88 и детские сады № 50 и № 186. Проект реализуется в рамках работ по созданию Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.