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Хор "Сибирская забавушка" выступит в центре культуры "Современник"

Общество, 08:10 28 октября 2019

"Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Народный любительский творческий хор "Сибирская забавушка" выступит на праздничном концерте "Единым духом мы сильны!", приуроченном ко Дню народного единства, в центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени 1 ноября в 17 часов, сообщают организаторы.

Тюменцы услышат лучшие песни, которые входят в репертуар народного хора. Зрители посмотрят видеоролики с участием певцов.

"Сибирская забавушка" — лауреат Международного конкурса "Адмиралтейская звезда", лауреат Международного конкурса "Берега надежды", неоднократный лауреат региональных, областных, городских конкурсов и фестивалей.

Концерт развернется в концертном зале на втором этаже центра культуры и искусства. Вход свободный.

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# День народного единства , концерт , песни , праздник

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