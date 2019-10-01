Хор "Сибирская забавушка" выступит в центре культуры "Современник"

| Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Современник Тюмень" во ВКонтакте

Народный любительский творческий хор "Сибирская забавушка" выступит на праздничном концерте "Единым духом мы сильны!", приуроченном ко Дню народного единства, в центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени 1 ноября в 17 часов, сообщают организаторы.

Тюменцы услышат лучшие песни, которые входят в репертуар народного хора. Зрители посмотрят видеоролики с участием певцов.

"Сибирская забавушка" — лауреат Международного конкурса "Адмиралтейская звезда", лауреат Международного конкурса "Берега надежды", неоднократный лауреат региональных, областных, городских конкурсов и фестивалей.

Концерт развернется в концертном зале на втором этаже центра культуры и искусства. Вход свободный.