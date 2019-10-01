Артпрактики помогут адаптироваться ишимским малышам с ограниченными возможностями

| Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте" | Фото: психолого-педагогического центра "Лабиринт" во "ВКонтакте"

Проект "Следы на песке" ишимского социально-психологического центра "Лабиринт" выиграл грант президента России на сумму 670 тыс. рублей.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор центра, заместитель директора и доцент кафедры педагогики и психологии Ишимского пединститута им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ Наталья Карпова, на средства гранта планируется закупка и установка специализированного оборудования для проведения групповых и индивидуальных арттерапевтических занятий с детьми-инвалидами и их родителями.

Всего в проекте примут участие 42 ребенка и 60 родителей. Дети будут заниматься в двух группах: с трех до шести лет и с семи до десяти лет.

Оборудование будет установлено на базе молодежного центра развития. Обучать детей и родителей будут психолог, социальный педагог, инструктор по лечебной физкультуре под наблюдением врача и при поддержке волонтеров.

Предполагается, что за четыре месяца реализации проекта у детей повысится уровень физического, психического и социального здоровья.

Кроме того, в рамках реализации проекта будет проведена серия мероприятий, демонстрирующих результаты работы. Детей и родителей ждут мастер-класс по арттерапевтическим практикам "Я могу, и ты сможешь!", чемпионат по семейному рисованию песком "Следы на песке!" и выставка детских рисунков "Посмотри, какое чудо!".

"Идея проекта родилась больше года назад, но грант мы выиграли со второй попытки, доработав программу. Раньше наши проекты помогали людям с зависимым поведением, пришло время помочь ребятишкам с особенностями здоровья. Я как психолог знаю, как невероятно артпрактики влияют на развитие и адаптацию детей, поэтому и были выбраны средства песочной терапии, отсюда и название. Возраст тоже неслучаен. Моей дочке Жене три года, я понимаю, с какими сложностями могут сталкиваться родители детей с ОВЗ. Создавали проект втроем – я и мои коллеги Юлия Попова и Ирина Поливаева. Занятия начнутся в январе, список будет сформирован к декабрю, милости просим!" - пригласила Наталья Карпова.

Она добавила, что для подтверждения эффективности влияния арт-терапевтических практик: игропрактики с водой, драматерапии, сказкатерапии, арттерапии, визуализации, песочной терапии и других на улучшение здоровья детей будет проведено психолого-педагогическое исследование. Его результаты можно будет использовать на практике учреждениям по реабилитации детей с ОВЗ и семьям, воспитывающим ребенка-инвалида с трех до десяти лет.

Инна Кондрашкина