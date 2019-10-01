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Открыта регистрация на третий этап "Что? Где? Когда?"

Общество, 09:05 25 октября 2019

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Регистрация на третий этап лиги Тюменской области по интеллектуальным играм в Тюмени открыта. Игры для школьников и студентов пройдут 28 октября, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Игра пройдет в лекторной аудитории Высшей инженерной школы EG ТИУ (Луначарского, 2. Вход со стороны ул. Ямской). Школьные команды стартуют в 16 часов 30 минут, а студенческие в 18 часов 45 минут. При себе нужно иметь паспорт.

Регистрация для студенческих команд здесь. Возрастное ограничение до 23 лет.

Регистрация для школьных команд здесь.

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# игра , интеллектуальное движение , студенты

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