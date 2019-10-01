Всероссийский онлайн-чемпионат по доменам пройдет 7 ноября

| Фото: организаторов проекта | Фото: организаторов проекта

VIII Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи интернет – управляй им" пройдет 7 ноября, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Регистрация на сайте игра-интернет.рф продлится до 6 ноября. Тема соревнования – домены и доменная индустрия. В заданиях отражены принципы управления, структура, технологии, история и события отрасли.

Чемпионат проводится в режиме онлайн на официальном сайте проекта игра-интернет.рф. Оценить свои возможности участники могут в индивидуальном и командном зачетах.