Четвертый муниципальный этап фестиваля любительских коллективов пройдет в ДК "Торфяник"

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Четвертый муниципальный этап I регионального фестиваля любительских коллективов пройдет в Доме культуры "Торфяник" (Тюмень, ул. Малышева 26) 25 и 26 октября. В первый день на суд жюри будут представлены 77 номеров.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор I регионального фестиваля любительских коллективов Анастасия Бараковских.

"Первый конкурсный день - это 77 номеров, второй день - 66. Испытания начнутся с 10 часов и продлятся до 17 часов. Затем пройдут круглый стол и мастер-классы членов жюри. Награждение дипломантов - в 19 часов 20 минут", - рассказала она.

В заключительном муниципальном отборе примут участие артисты Тюмени, Тюменского, Нижнетавдинского, Ярковского районов и сел Заводоуковского городского округа.

Состав жюри тот же: доцент кафедры хорового дирижирования Тюменского государственного института культуры, исполнительный директор Тюменского отделения Всероссийского хорового общества Татьяна Шевелева; доцент кафедры народного танца Тюменского государственного института культуры, балетмейстер-постановщик Татьяна Михайлова; многократный обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов, фольклорист и собиратель, руководитель ансамбля "ЯромилЪ" Руслана Лосева. Председатель жюри - художественный руководитель и главный дирижер Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Беззубова, заслуженный деятель искусств России, профессор, кандидат искусствоведения Владимир Лавришин.

"Приглашенный член жюри – Юлия Кондинкина – режиссер, актриса, неоднократный лауреат конкурса "Студенческая весна", - говорит Анастасия Бараковских. - Гости фестиваля смогут посетить выставку Олега Шевченко в малом зале Дома культуры и мастер-класс по раскраске достопримечательностей Тюмени".

По словам организаторов фестиваля, на сцене "Торфяника" развернется серьезная конкуренция, так как свое мастерство покажут коллективы, которые успели побывать на Всероссийском фестивале любительских коллективов, к примеру, Центр русской культуры Тюмени.

Напомним, лучшие номера, получившие по итогам муниципального этапа диплом первой степени, будут представлены в ДК "Нефтяник" Тюмени на гала-концерте в День народного единства, 4 ноября. Тогда же будет объявлен коллектив, который представит регион на федеральном уровне и поборется за грант в 2 млн рублей.

Добавим, I региональный фестиваль любительских коллективов проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева