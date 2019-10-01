Названы победители муниципального этапа I регионального фестиваля в Тюмени

Образцовый ансамбль танца "Калинка" с. Ярково | Фото: организаторов фестиваля Образцовый ансамбль танца "Калинка" с. Ярково | Фото: организаторов фестиваля

Образцовый ансамбль танца "Калинка" из с. Ярково, театр народной песни "Скворушка" Центра русской культуры Тюмени, фольклорный ансамбль "Ленок" Центра русской культуры, хор русской песни "Сибирь" центра "Родонит" из Тюменского района, ансамбль русской песни "Отрада" из Тюменского района, ансамбль русской песни "Сударушка" ДНК "Строитель", театр казачьей песни "Яр-Хменль" ДНК "Строитель", образцовая цирковая студия "Икар" ДК "Орфей" стали обладателями дипломов первой степени муниципального этапа l регионального фестиваля любительских коллективов в Тюмени.

Всего за два дня этапа, 25-26 октября, который прошел в ДК "Торфяник", жюри фестиваля-конкурса оценило более 130 номеров. Артисты из Тюмени, Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского районов представили творчество в разных номинациях: "Вокал", "Хореография", "Хоровое исполнение", "Цирк".

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Девичий хоровод "Веретенце" принес победу ансамблю танца "Калинка" с. Ярково. По словам художественного руководителя, при выборе номера для фестиваля остановились на этой композиции, потому что она имеет традиционные корни.

"Всегда ищу такое, чего нет у других, что редко звучит, исполняется, показывается. В сюжет хоровода легло содержание песни – это веретенце, девичье увлечение, традиция прясть. Отталкивались от слов, девичьей красоты. Впервые мы его показали весной на Международном фестивале "Золотые купола" в Тобольске, где стали обладателями Гран-при", - говорит руководитель "Калинки" Ирина Федорова.

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Ансамбль "Калинка" был организован в 1971 году, его основатель заслуженный работник культуры РФ Людмила Антипина находится на заслуженном отдыхе, но до сих пор участвует в жизни коллектива.

В "Калинке" занимаются более 130 детей, возраст - от 5 до 18 лет. Качества выступлений хореографы добиваются, следуя правилу. "У нас есть золотое правило - дисциплина. Еще – у нас обязательно дети занимаются экзерсисом классического танца – в этом секрет качества техники", - отметила Ирина Федорова.

Возможность участия в I региональном фестивале любительских коллективов ярковские танцоры решили не упускать - это шанс оценить исполнительский уровень.

"Для нас важно, что здесь, на фестивале, мы находимся все на одном уровне, все в одинаковых условиях, потому что часто на фестивалях любительские коллективы не отделяются от хореографических школ, от школ искусств, тем не менее у нас условия работы и материально-техническая база существенно отличается от школ. Сложно соревноваться, а здесь все по-другому, и атмосфера дружеская, творческая, созидательная", - отметила Ирина Федорова.

Напомним, лучшие номера, получившие по итогам муниципального этапа диплом первой степени, будут представлены в ДК "Нефтяник" Тюмени на гала-концерте 4 ноября. Тогда же будут объявлены коллективы, которые представят тюменский регион на Всероссийском фестивале-конкурсе, где можно будет претендовать на грант в 2 млн рублей.

Добавим, I региональный фестиваль любительских коллективов проходит в рамках национального проекта "Культура". Организатор - АНО "Дельфин", выигравшая грант 1 млн рублей. Учредитель фестиваля - департамент культуры Тюменской области.

Анжела Лебедева