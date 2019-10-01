Любовь к русской народной песне объединяет вокалисток ансамбля "Ленок"

Любительский народный ансамбль «Ленок» Центра русской культуры Тюмени | Фото: организаторов фестиваля Любительский народный ансамбль «Ленок» Центра русской культуры Тюмени | Фото: организаторов фестиваля

Любовь к русской народной песне объединяет всех участниц любительского народного ансамбля "Ленок" Центра русской культуры Тюмени.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель ансамбля Олеся Алексеева.

По итогам муниципального этапа I регионального фестиваля любительских коллективов в ДК "Торфяник" 26 октября ансамбль "Ленок" стал обладателем диплома первой степени.

"Мы поем в основном обрядовые песни по календарю: зимний период – зимние песни, колядки, масленичные песни и так далее; весна – заклички. Есть в репертуаре и общеизвестные русские народные песни, стилизованные. Время требует от нас разного подхода к песне, потому что мы выступаем на больших сценах, на улице – это должно быть ритмично, живо, поэтому стараемся брать разные направления", - говорит Олеся Алексеева.

Участницы ансамбля - девушки от 18 до 36 лет - признаются, что участие в обрядовых композициях помогает в жизни. Так, во время обряда к празднику Ивана-купалы Олеся Алексеева встретила будущего супруга и вышла замуж.

"Я сама раньше была на месте невесты в обряде Ивана-купалы, вышла замуж, так что бывает такое. В свадебных обрядах мы изображаем подружек невесты, свах и действительно получается так, что потом встречаем спутников жизни и создаем крепкие, дружные семьи", - добавила она.

Ансамбль "Ленок" в Центре русской культуры организовала Зинаида Полых в 1993 году. Одной из первых ее учениц стала Ксения Жидикова. Четвероклассницей пришла она на занятия вокальной группы и до сих пор в коллективе.

"Я пою 25 лет, песня для меня – моя жизнь. Не представляю жизнь по-другому, я здесь отдыхаю, все проблемы уходят на второй план, улетучиваются", - рассказывает Ксения Жидикова.

За историю существования коллектива девушки вспоминают разные моменты: вручение грамоты победителя из рук Деда Мороза в Великом Устюге, поездка на фестиваль без баяна.

"Бывали за все время существования ансамбля смешные случаи – костюмы забывали, баян однажды оставили. На "Студенческую весну" приехали без баяна, выступали с одними трещотками. Это добавляет особого настроения, адреналин еще тот", - отметила Ксения Жидикова.

По словам участниц ансамбля "Ленок", конкурсы и фестивали дают им новый импульс для развития, и отрадно то, что в Тюменской области появился фестиваль, где они, любители, могут показать свой талант, актерское и вокальное мастерство.

"Одно дело, когда ты выступаешь в другом городе, и жюри для тебя неизвестное, а здесь получается, что в жюри сидят наши педагоги, мы росли на их глазах, - говорит руководитель любительского народного ансамбля "Ленок" Центра русской культуры Тюмени Олеся Алексеева. - Мы рады поучаствовать в фестивале, показать себя на что мы способны, посмотреть на других. Надеемся, что это станет для нас традицией – участвовать в этом региональном фестивале".

| Фото: организаторов фестиваля | Фото: организаторов фестиваля

Напомним, в День народного единства на сцене ДК "Нефтяник назовут победителей I регионального фестиваля любительских коллективов - делегатов на всероссийский конкурс.

Анжела Лебедева