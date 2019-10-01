Проект "Золотые бабушки" получил полмиллиона рублей от фонда президентских грантов

| Фото: Областной геронтологический центр (архив) | Фото: Областной геронтологический центр (архив)

Проект "Золотые бабушки" ишимского городского совета ветеранов выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. Пенсионерам предстоит освоить 500 тыс. рублей на его реализацию.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель совета Николай Долгушин, главная идея проекта – помочь семьям, у которых нет бабушек. Для этого 20 активисток ветеранского движения возьмут на себя эту важную и почетную роль. Они станут бабушками 20 детям, состоящим на учете в социальных учреждениях.

"Это будет полезно и интересно обеим сторонам. Дети получат опыт общения со старшим поколением, тепло и заботу, бабушки - чувство нужности и значимости, положительные эмоции. Подобные мини-проекты мы реализовывали в конкурсах регионального значения, получали финансовую поддержку. К примеру, после проекта "Диалог поколений" количество правонарушений, совершенных детьми, взятыми под патронаж бабушек, уменьшилось вдвое. Поэтому и было принято решение о реализации более масштабного проекта", - рассказал Николай Долгушин.

Проект "Золотые бабушки" будет реализован в три этапа. На первом пенсионерки-участницы изучат методы воспитания, основы психологии на базе университета третьего возраста. На втором этапе бабушки и школьники будут общаться, делиться знаниями, разговаривать о семейных традициях и ценностях. На третьем этапе участникам проекта предстоит научиться интересно и с пользой проводить совместный досуг. Бабушки помогут ребятам освоить прикладные навыки – вязание, вышивку, а "внуки" в свою очередь научат бабушек делать презентацию на компьютере и общаться в соцсетях.

На фестивале-конкурсе "Мы с бабушкой" участники представят итоги взаимодействия: презентуют слайд-фильм, модное дефиле и исполнят частушки.

Инна Кондрашкина