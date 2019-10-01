Тюменская область - лидер в вопросах просвещения родителей, рассказали на всероссийском совещании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Просвещение родителей - направление, в котором Тюменская область является безусловным лидером в России. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель регионального центра "Семья" Елена Перминова на площадке "Точка кипения" в технопарке, где проходил один из этапов VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Эксперт отметила, что это - командная и комплексная работа, построенная на принципах межведомственного взаимодействия. Она проявляется как в формате массовых мероприятий, форумов для подростков и родителей, так и в точечной работе, к примеру, с жертвами и свидетелями преступлений, с детьми, находящимися в конфликте с законом. Тюменская область охотно поделится опытом с коллегами из других регионов, которые 24 и 25 октября будут находиться в региональной столице.

"Тюмень впервые принимает всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Этот институт существует уже более ста лет, а профессиональные встречи, где обсуждают проблемы и перспективы, проходят ежегодно. Наш регион выбран не случайно. За последние годы выстроенная система в Тюменской области позволяет достигать эффектов в отношении работы с семьями и детьми в конфликтных ситуациях, в столкновении с разными современными вызовами", - сообщила Елена Перминова.

По ее словам, эта система работы очень заинтересовала профессиональное сообщество, и по предложению специалистов со всей России Тюменская область была выбрана базовой площадкой для всероссийского совещания.

Солидарен с коллегой и председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак. Спикер заметил, что тюменские практики учитывают интересы и особенности детей и подростков, они действительно позволяют влиять на ситуацию.

Изюминкой шестого всероссийского совещания стал необычный формат: уход от пленарных заседаний и монологов в сторону деловых игр, практикумов и обсуждений.

"Мы предложили активную диалоговую форму для того, чтобы познакомить коллег с нашими наработками и самим с удовольствием поучиться, перенять позитивный опыт других регионов", - рассказала руководитель регионального центра "Семья".

Напомним, в VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое проходит 24 и 25 октября в Тюмени, работают 250 представителей всех регионов страны. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ.

Дарья Казакова