Московский эксперт оценил тюменскую систему профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Перспективным назвал опыт организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Тюменской области председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак.

Об этом он рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" на площадке "Точка кипения" в технопарке, где проходил один из этапов VI Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности КПДН.

Эксперт отметил, что на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривался опыт Тюменской области в этой сфере. Представленные наработки и материалы Александр Спивак посчитал интересными и живыми.

"По разнообразию тех форм работы, которые используются в регионе, есть ощущение живости. Нет формализма и родительских собраний ради самих собраний. Тюменские практики учитывают интересы и особенности детей и подростков, они действительно позволяют влиять на ситуацию", - считает председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.

Александр Спивак выступил модератором площадки совещания, где говорили о просвещении родителей.

"Это актуальная и острая тема. Тот родительский обязательный всеобуч, существовавший в советские времена, канул в лету. Появилось большое число курсов, информационных ресурсов и тренингов, часто на платной основе. А поскольку среди нового поколения родителей очень востребовано понимание того, как наилучшим образом решать свои воспитательные задачи, как преодолевать трудности, важно, чтобы они получили квалифицированный ответ", - подчеркнул эксперт.

Он уверен: благодаря помощи и поддержке специалистов огромное количество проблем с детьми, которые могут выливаться в негативное развитие событий, можно разрешить на ранней стадии.

"Министерство просвещения России активно обобщает лучший опыт работы с родителями. Создаются центры консультирования и поддержки, причем на конкурсной основе - и государственные, и некоммерческие организации могут предложить свою концепцию и выиграть грант. На совещании в Тюмени мы хотим обсудить, как, за счет чего и с помощью чего в субъектах получается достигать в этом направлении успеха, какой опыт нужно тиражировать и требуются ли для этого изменения в законодательстве или в региональных нормативных актах", - рассказал Александр Спивак.

Напомним, в VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав,которое проходит 24 и 25 октября в Тюмени, работают 250 представителей всех регионов страны. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ.

Дарья Казакова