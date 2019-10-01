Артем Курицын: нужно формировать у детей критическое мышление

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменская область - лидер в вопросах просвещения родителей, рассказали на всероссийском совещании

На VI Всероссийском совещании по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое стартовало в Тюмени 24 октября, эксперты и сотрудники различных ведомств обсуждают региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Одной из тематических площадок в первый день форума стала областная библиотека имени Менделеева, где речь шла о профилактике асоциальных явлений, связанных с использованием Интернета.

Первая часть была теоретической. В частности, учредитель ульяновского Центра предупреждения распространения идеологии терроризма и экстремизма Андрей Творогов и заместитель председателя Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите Евгений Здобнов рассказали, как Ульяновск борется с молодежными деструктивными группами в соцсетях. Директор Центра студенческих инициатив "Северо-Запад" из Санкт-Петербурга Юлия Дмитриева презентовала коллегам медиашколу "Кибербезопасность подрастающего поколения: взгляд в будущее". Представитель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав из Оренбурга Ольга Гроза поделилась опытом работы по профилактике вовлечения детей в группы экстремистской и террористической направленности. Начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев представил наработки местных специалистов по созданию позитивной молодежной повестки.

"Проблем затронуто великое множество – от генерации положительного контента до организации взаимодействия между различными акторами, задействованными в этой сфере. Я искренне верю, что многие сегодня найдут ответы на свои вопросы и подберут к ним решение", - отметил модератор площадки - руководитель отдела аналитики и исследований АО "Крибрум" Артем Курицын.

Эксперт отметил, что организация подобных мероприятий, когда в одной точке собираются коллеги со всей страны, не только полезна для обмена опытом, но необходима для выработки новых стратегий. "Нам важно обсудить теоретические и практические вопросы применения имеющихся знаний и методик, ведь у всех субъектов своя специфика, везде подходы разные. Консолидация информации, обмены опытом позволит коллегам более эффективно выстраивать свою работу в дальнейшем и в целом лучше понимать ситуацию", - считает Артем Курицын.

Участники конференции отметили, что полезным стало обобщение полученных знаний при работе в тематических группах. После погружения в тематику они перешли к практике и попробовали применить полученные знания в групповой работе над проектами.

"Я стараюсь максимально участвовать в таких мероприятиях. Не только делюсь своим опытом, но и получаю со всеми какие-то новые знания. В нашей компании мы стараемся максимально широко смотреть, максимально изучать различные процессы, понять, но все знать невозможно. Подобные площадки позволяют получить новую информацию. Каждый сегодняшний доклад достоин более глубокого изучения", - резюмировал Артем Курицын.

В завершение беседы эксперт посоветовал родителям не запрещать детям пользоваться интернетом, а с ранних лет формировать у них критическое восприятие любой информации.

"Опасность в жизни есть везде. Нам всем, не только детям, нужно научиться видеть, понимать, правильно интерпретировать информацию. В интернете много опасностей, но я не сторонник запретительных мер, - подчеркнул Курицын. - Способов добраться до контента очень много. Очевидно, что-то нужно запрещать. Однако родители должны рассказывать, объяснять – учить, как правильно с этим жить. Запретительные меры – один из возможных подходов, но он не единственный".

Татьяна Тихонова