Концепцию профилактики правонарушений среди детей необходимо пересмотреть, уверены в Минпросвещении

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Предложения, выдвинутые на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, будут использованы при создании новой концепции федерального законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.

"Мероприятие организовано на очень высоком уровне, мы благодарны правительству Тюменской области, всей команде. Предложения, которые здесь разрабатываем, будут квалифицированными и помогут существенно изменить всю систему профилактики в стране", - пояснила она.

По ее словам, итогом совместной работы должны стать изменения, связанные с нормативно-правовым регулированием деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и непосредственно всей законодательной базы. "Самое важное, и самое главное – услышать друг друга, увидеть и зафиксировать собственные проблемы, узнать какие есть способы их преодоления, возможно, в каких-то регионах решение уже найдено", - сказала Фальковская.

Всероссийское совещание проходит в Тюмени 24 и 25 октября на нескольких площадках. Здесь рассматриваются разные аспекты региональных моделей работы с несовершеннолетними. В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, где модератором выступила Лариса Фальковская обсуждали индивидуальную профилактическую работу со школьниками.

"Практика представлена опытом решения конкретных задач. На площадках организована работа в группах – специалисты озвучат проблемы своего региона, затем коллегиально будут искать способы решения", - пояснила она.

Участие во Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают более 250 человек из разных регионов – специалисты комиссий по делам несовершеннолетних, руководители школ, педагоги, представители правоохранительных органов, заместители глав субъектов.

Екатерина Исаева