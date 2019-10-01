Систему профилактики безнадзорности в регионах обсудят на всероссийском совещании в Тюмени

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250 представителей со всех регионов страны соберутся на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое пройдет 24 и 25 октября в Тюмени. Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ.

Тема совещания – "Региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Ежегодно министерство определяет в качестве места проведения территорию, где есть хороший наработанный опыт в этой сфере, а тюменские технологии профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних неоднократно признавались лучшими на федеральном уровне.

24 октября работа пройдет сразу на трех площадках в формате дискуссий. В Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов участники совещания обсудят индивидуальную профилактическую работу с обучающимися в образовательных организациях, в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева поговорят о профилактике асоциальных явлений, связанных с использованием сети Интернет, а в "Точке кипения" рассмотрят организацию и координацию индивидуальной профилактической работы с родителями и иными лицами, нарушающими права и законные интересы несовершеннолетних.

25 октября в музейном комплексе им. Словцова состоится пленарное заседание с участием заместителя министра просвещения Татьяны Синюгиной, членов правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и первого заместителя губернатора Тюменской области, председателя региональной комиссии по делам несовершеннолетних Натальи Шевчик.

Запланированы выступления председателя правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александра Спивака, руководителя департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Ольги Ульяновой, заместителя президента Российской академии образования, доктора экономических наук Игоря Павлова, других экспертов.

Дарья Казакова