В Тюмени эксперты со всей страны обсуждают вопросы профилактики правонарушений подростков

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

На VI Всероссийском совещании по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, которое стартовало в Тюмени 24 октября, эксперты и сотрудники различных ведомств обсуждают региональные модели и практики организации и проведения индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Инициатором мероприятия выступает Министерство просвещения РФ. В первый день форума 250 представителей всех регионов страны работали на трех площадках. Впервые совещание прошло в необычном формате: уход от пленарных заседаний и монологов в сторону деловых игр, практикумов и обсуждений. "Мы предложили активную диалоговую форму для того, чтобы познакомить коллег с нашими наработками и самим с удовольствием поучиться, перенять позитивный опыт других регионов", - рассказала руководитель центра "Семья" Тюменской области Елена Перминова.

25 октября участники подведут итоги, предложения, выдвинутые на Всероссийском совещании, будут использованы при создании новой концепции федерального законодательства по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская.

Она отметила, что мероприятие организовано на очень высоком уровне. "Мы благодарны правительству Тюменской области, всей команде. Предложения, которые здесь разрабатываем, будут квалифицированными и помогут существенно изменить всю систему профилактики в стране", - пояснила она.

Председатель правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Спивак отметил актуальность и остроту темы совещания. "Тот родительский обязательный всеобуч, существовавший в советские времена, канул в лету. Появилось большое число курсов, информационных ресурсов и тренингов, часто на платной основе. А поскольку среди нового поколения родителей очень востребовано понимание того, как наилучшим образом решать свои воспитательные задачи, как преодолевать трудности, важно, чтобы они получили квалифицированный ответ", - подчеркнул эксперт.

Он уверен: благодаря помощи и поддержке специалистов огромное количество проблем с детьми, которые могут выливаться в негативное развитие событий, можно разрешить на ранней стадии.

Итоги работы первого дня подвел руководитель отдела аналитики и исследований АО "Крибрум" Артем Курицын. Он отметил, что проблем затронуто великое множество – от генерации положительного контента до организации взаимодействия между различными акторами, задействованными в этой сфере. "Я искренне верю, что многие сегодня найдут ответы на свои вопросы и подберут к ним решение", - сказал он.

Эксперт уточнил, что организация подобных мероприятий, когда в одной точке собираются коллеги со всей страны, не только полезна для обмена опытом, но необходима для выработки новых стратегий. "Нам важно обсудить теоретические и практические вопросы применения имеющихся знаний и методик, ведь у всех субъектов своя специфика, везде подходы разные. Консолидация информации, обмены опытом позволит коллегам более эффективно выстраивать свою работу в дальнейшем и в целом лучше понимать ситуацию", - считает Артем Курицын.